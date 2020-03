Baustart der Gartenhöfe Letter: So sollen die Wohnhäuser aussehen

Letter

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) den Baubeginn am Bürgermeister-Röber-Platz gefeiert. Auf einer Fläche von 4450 Quadratmetern soll ein neues Quartier mit 41 barrierefreien Wohnungen entstehen.

Bürgermeister Detlef Schallhorn sowie Nadine Otto und Frank Eretge von der Geschäftsführung GU Gundlach, Architekt Steffen Grundke sowie Michael Jedamski und Constantin Heinze vom Vorstand der WGH Herrenhausen griffen zu eigens angefertigten Spaten. „Ich freue mich, dass sich alles so schön entwickelt hat“, sagte Jedamski. Die Bausumme betrage 12 Millionen Euro. Er sei sich sicher, dass das Projekt das Zentrum in Letter aufwerten werde, sagte Schallhorn. Das Wechselspiel von Gebäude und Außenraum halte er für gelungen.

Er freue sich auf bezahlbaren Wohnraum für Letter, sagt Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn beim ersten Spatenstich des WGH-Projektes. Quelle: Patricia Chadde

WGH war Sieger eines Bieterverfahrens

Für die Gestaltung des Alten Rathauses in Letter hatte die Stadt nach jahrelanger Diskussion ein Bieterverfahren auf den Weg gebracht. Eine Jury kürte im November 2017 den Entwurf der WGH als Sieger.

Der Entwurf von Architekt Steffen Grundke sieht in drei Solitärhäusern und einem geschwungenen Wohnriegel insgesamt 41 barrierefreie Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 3001 Quadratmetern vor. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen werden ökologisch und energieeffizient gebaut und haben Loggien oder Balkone, teilte die WGH mit. Mit jeweils drei Geschossen soll das Projekt die umgebende Bebauung berücksichtigen. Mit der geschwungenen Bauweise hätten die meisten Bäume auf dem Grundstück erhalten werden können. Für Bäume, die gefällt werden mussten, sollen neue gepflanzt werden.

Architekt Steffen Grundke freut sich auf die Realisierung seines Siegerentwurfs der Gartenhöfe Letter. Quelle: Patricia Chadde

Altes Rathaus wurde Ende 2018 abgerissen

Nachdem die WGH die Fläche übernommen hatte, wurde das Alte Rathaus Ende 2018 abgerissen. Danach passierte längere Zeit nichts auf dem Grundstück. „Die Ende 2019 erteilte Baugenehmigung ermöglicht nun den Startschuss zum Bau“, erklärte Lena Petrescu, Sprecherin der WGH.

Gemeinsam mit dem regionalen Kooperationspartner Gundlach, mit dem die WGH-Herrenhausen bereits in Seelze den WGH-Wohnpark Weizenkamp gebaut hat, werden die Gartenhöfe Letter errichtet. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Wohnungen in 17 Monaten fertig sind. Im Internet kann der Baufortschritt unter www.wgh-herrenhausen.de verfolgt werden.

Lage im Zentrum Letters

Die Gartenhöfe liegen im Zentrum Letters, in ruhiger Lage. Gleichzeitig gibt es diverse Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und Schulen in der Nähe. Die anderen Stadtteile Seelzes sowie die Landeshauptstadt Hannover sind von Letter aus gut erreichbar. „Hier wird stadtnahes Wohnen in grüner Umgebung vereint“, sagte Petrescu.

Die Gartenhöfe Letter werden sich in ruhiger Lage befinden. Quelle: Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen

Genossenschaft ist seit 116 Jahren aktiv

Als Genossenschaft sei die WGH nicht von Renditeerwartungen getrieben, betonte Jedamski. „Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum.“ Im Vordergrund der Geschäftspolitik stünde die Förderung der Gemeinschaft und Nachbarschaft. Die WGH-Herrenhaussen baue, pflege und modernisiere seit 1903 Immobilien in und um Hannover. Die Einnahmen würden kontinuierlich und zielgerichtet zur weiteren Verbesserung der Häuser und Wohnungen der Gesellschaft verwendet.

Die WGH verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 5000 Wohnungen und rund 1000 Gewerbeobjekte und Garagen.

Jahrelange Diskussionen ums Alte Rathaus Um die Zukunft des Alten Rathauseswar jahrelang diskutiert und gestritten worden. Das Gebäude, das unter anderem von der Volkshochschule und der Musikschule genutzt wurde, galt als stark sanierungsbedürftig. Die Verwaltung hatte einen Betrag von 1,5 Millionen Euro für die Sanierung genannt – Geld, das die Stadt nicht hatte. Die Suche nach einem Investor, mit dessen Hilfe der Erhalt des Gebäudes gesichert werden sollte, blieb erfolglos. Ein Abriss wurde nicht mehr ausgeschlossen, auch wenn viele Letteraner sich für den Erhalt des Hauses aussprachen. Die Stadt lobte schließlich einen Bieterwettbewerb für den Bau von Wohnungen auf dem Gelände aus, den die WGH gewann.

