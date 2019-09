Baum stürzt auf zwei parkende Autos

Letter

Starker Wind hat am Dienstag gegen 15 Uhr einen Ahorn umgerissen, der an der Uferstraße in Letter auf zwei parkende Autos stürzte. Die Ortsfeuerwehr Letter war mit neun Einsatzkräften und einem Fahrzeug im Einsatz und beseitigte den Baum, der dafür zersägt werden musste. Den Schaden an einem Ford Mondeo Kombi und einem VW Caddy Maxi schätzten Polizei und Feuerwehr auf rund 5000 bis 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Kurze, starke Windböen hätten am Dienstag zu etlichen Einsätzen der Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume geführt, sagte Seelzes Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler.

Von Thomas Tschörner