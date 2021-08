Lohnde

Die Stadt Seelze gewährt der Hafen Seelze GmbH eine erneute Fristverlängerung bis zum Ende des Jahres zur Fertigstellung ihres Abfallbetriebes an der Hafenstraße in Lohnde. Grund sind Lieferengpässe bei Baumaterialien. Zuletzt hatte die Stadt dem Unternehmen bereits einen Termin bis Ende Juli zur Realisierung ihres Bauvorhabens gesetzt. Auf einer Fläche zwischen Mittellandkanal und Bahnlinie will die Hafen Seelze GmbH westlich der Hafenstraße den Abfallbetrieb ansiedeln, der zunächst als Mineralstoffhandel bezeichnet worden war. Der Rat der Stadt hatte bereits Anfang 2008 grünes Licht gegeben, und nach langer Diskussion 2014 erneut für das Vorhaben gestimmt. Gleichzeitig war eine Frist von fünf Jahren zur Umsetzung des Bauvorhabens gesetzt worden, die seitdem mehrfach verlängert wurde.

Corona-bedingte Nachholeffekte führen zu Verzögerung

Die Hafen Seelze GmbH habe mit zwei Schreiben um eine weitere Fristverlängerung für ihr Bauprojekt gebeten, teilt die Verwaltung in einem Schreiben dem Ortsrat Lohnde mit. Hintergrund der erneuten Fristverlängerung seien Lieferengpässe bei allen wichtigen Baumaterialien, die mit einem coronabedingten Nachholeffekt im Bausektor begründet werden. Die beteiligten Baufirmen seien massiv und unverschuldet in der Fertigstellung des Vorhabens behindert worden, hatte das Unternehmen betont. Wie die Verwaltung dem Ortsrat weiter mitteilt, sei dies auch durch drei Schreiben von Firmen belegt worden, die der Hafen Seelze GmbH eine Verlängerung der Bauzeiten mitgeteilt haben.

Fertigstellung bis Ende Dezember ist nicht garantiert

Derzeit werde davon ausgegangen, die betroffenen Gewerke bis Jahresende fertigstellen zu können. Da aber der Verlauf der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Folgen unabsehbar blieben, könne dies letztlich nicht garantiert werden. Aktuell sei der Abfallbetrieb grob geschätzt zu etwa 75 bis 85 Prozent fertiggestellt. So seien unter anderem bereits die Zufahrtsrampe, das Wiege- und Verwaltungsgebäude, die Einfriedung des Geländes, die Fahrzeugstellplätze, die Verstärkung der Spundwand am Mittellandkanal sowie die Befestigung der Umschlagfläche am Mittellandkanal weitestgehend fertig.

„Es handelt sich um eine unverschuldete Verzögerung des Bauprojekts, und es liegt außerdem bei einem hohen bereits geleisteten Investitionsvolumen im Interesse der Hafen Seelze GmbH, das Bauprojekt zügig abschließen zu wollen“ heißt es in dem Schreiben an den Ortsrat. Aus diesem Grund werde die Verwaltung der Hafen Seelze GmbH die beantragte Fristverlängerung bis zum 31. Dezember gewähren müssen.

CDU Lohnde ist enttäuscht

„Man fühlt sich als Bürger schon irgendwie an der Nase herumgeführt - wir sind fassungslos“, sagt der CDU-Ortsratsfraktionsvorsitzende Jörg Mahnke. Auf Initiative der CDU-Ortsratsfraktion sei die Anfrage an die Stadt Seelze gestartet worden, ob es eine erneute Fristverlängerung geben würde. Jens Eberhardt von der CDU-Ortsratsfraktion ist vor allem enttäuscht, dass nicht garantiert werden könne, dass dieser neue Termin auch eingehalten wird. „In unseren Augen ist das ein ausgestellter Persilschein“, sagt Mahnke. Aber die CDU Lohnde werde aber weiter am Ball bleiben, betonen Mahnke und Eberhardt.

Von Thomas Tschörner