Lohnde

Die Kritik der Lohnder CDU am Bau des Mineralstoffhandels an der Werftstraße reißt nicht ab. Jetzt monieren die Christdemokraten eine Fristverlängerung für die Fertigstellung des Betriebs, die die Stadt dem Betreiber Hafen Seelze GmbH gewährt hatte. Darüber hatte die Verwaltung den Ortsrat in seiner Sitzung am 9. März informiert, indem sie diesen Punkt nach Darstellung der CDU kurzfristig nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt hatte.

CDU kritisiert „chaotische Zustände“

Aus Sicht von Jörg Mahnke, Vorsitzender der CDU-Ortsratsfraktion, sind das „chaotische Zustände“. Nicht hinzunehmen sei außerdem, dass dieser Tagesordnungspunkt in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verlegt wurde. Diese Tatsache habe zu massiven Protesten der Ortsratsmitglieder geführt, zumal Fristverlängerungen in der Vergangenheit sowohl im Rat als auch in den Ortsräten öffentlich gemacht wurden. Erst am 11. März habe die Verwaltung die Information über die Verlängerung nun doch öffentlich gemacht. Der Grund jedoch müsse weiterhin geheim bleiben.

Die CDU wirft der Verwaltung zudem eine Verzögerungstaktik beim Weitergeben der Information vor. So sei der Verwaltungsausschuss bereits am 28. Januar über die Fristverlängerung informiert worden. Deshalb hätte die Fristverlängerung in die Februar-Sitzung gehört. Erschwerend komme hinzu, dass Jens Eberhard von der CDU-Ortsratsfraktion Lohnde im Februar sogar die direkte Frage nach Neuigkeiten zum Mineralstoffhandel gestellt habe, die seitens der Verwaltung verneint worden sei. Die CDU erwägt nun, die Kommunalaufsicht einzuschalten.

Vertragsinhalte sind nicht öffentlich

„Da es sich um Vertragsinhalte mit nicht öffentlichem Charakter handelt, sind diese im Januar auch ausschließlich als Information in einem nicht öffentlichen Ausschuss gegeben worden“, erklärt Stadtsprecher Carsten Fricke. Dementsprechend sei auch die Unterrichtung des Ortsrats im nicht öffentlichen Teil geschehen. So sei beispielsweise auch eine Diskussion über Inhalte, die nicht öffentlich gemacht werden dürfen, möglich geworden.

Fragen können schriftlich eingereicht werden

Die Verwaltung nehme jedoch die Kritik auf, dass die reine Information über die Fristverlängerung – ohne auf konkrete Inhalte des Vorganges einzugehen – auch im öffentlichen Teil der Sitzung hätte weiter gegeben werden können. Das öffentliche Protokoll solle daher nun geändert werden, sagt Fricke. Ferner habe die Verwaltung den Ortsratsmitgliedern angeboten, weitere Fragen schriftlich einzureichen. Die Verwaltung werde dann dazu in der nächsten Sitzung – je nach Inhalt der Frage – im öffentlichen oder nicht öffentlichen Teil ergänzende Informationen dazu geben.

Von Sandra Remmer