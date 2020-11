Harenberg

„Auch im kommenden Jahr wird es wieder eine Abendkirche geben“, sagt Evelyn Werner, ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Barbarakirchengemeinde in Harenberg. An vier Wochenenden werden Gottesdienste und Andachten zum Thema „Seid barmherzig“ gestaltet. Zu Gast sind je ein Theologe und ein Pianist.

Start im Februar

Los geht es am Sonntag, 7. Februar, mit Stephan Lackner und Julien Kretschmann. Lackner stellt als Pastor und Leiter der Cityseelsorge die Frage, ob es ohne Barmherzigkeit möglich ist, Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen nahe zu sein. Kretschmann besucht derzeit die 12. Klasse des Georg-Büchner-Gymnasiums und wird den Abend als Pianist begleiten.

Am Sonntag, 9. Mai, sind Oberkirchenrätin Anne Tappert und Pianist Eike Wulfmeier in der Abendkirche zu Gast. Als Ethikerin, Pastorin und Referentin für Bio-, Medizin- und Umweltethik stellt Tappert zahlreiche Fragen zu ethischen Problemen. Wulfmeier wird sie dabei musikalisch unterstützen. Als Musiker und Komponist war er bisher in zahlreichen Ensembles aktiv und wurde vielfach ausgezeichnet. Nach Harenberg bringt er eigene Jazz-Kompositionen mit.

Eintritt ist frei

Die Abendkirche am Sonntag, 18. Juli, gestalten Ricarda Rabe und Marko Djurjevic. Rabe ist als Pastorin mit dem Aufgabenbereich „Kirche auf dem Lande“ tätig und will an diesem Abend die Überlegungen vertiefen, wie schnell sicher Geglaubtes sich ändern kann. Jazzpianist Djurjevic hat sich stilistisch keine Grenzen gesetzt und wird seine Zuhörer mit auf eine Reise in eine Welt voller klassischer, jazziger und elektronischer Farben mitnehmen.

Am Sonntag, 17. Oktober, wird der Abend in der Barbarakirche von zwei Frauen gestaltet: von Hille De Maeyer, Pastorin für Kirche und Handwerk, und der persisch-japanischen Pianistin Sahar Rei Taherkhani. Sie ist als Solistin und Kammermusikerin aktiv und hat bereits zahlreiche Konzerte im Iran, in Frankreich, Italien und Deutschland gegeben.

Der Eintritt zu allen Terminen der Abendkirche ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

