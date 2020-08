Seelze

Grund zur Freude für den Vorstand des Seelzer Brotkorbs: Am Donnerstag überreichte Filialdirektorin Manuela Franke von der BBBank Hannover einen Scheck über 7500 Euro. Diese Summe soll in ein vollelektrisches Kühlfahrzeug investiert werden, das der Brotkorb anschaffen will. „Wir haben es bereits bei der Firma Opel Harry Thiele in Garbsen bestellt“, sagte Oliver Wehse, der Ansprechpartner für Sponsoren ist.

Anerkennung der Arbeit

Die Stiftung der BBBank mit Sitz in Karlsruhe unterstützt deutschlandweit Projekte, für die die jeweilige Filialleitung vor Ort Pate steht. Während der Corona-Krise, so berichtete Franke, falle die Wahl vorwiegend auf Tafeln, Kleiderkammern oder Pflegeeinrichtungen. Die Filialleiterin, die in Garbsen wohnt, stieß bei ihrer Recherche auf den Seelzer Brotkorb und schlug ihn der Stiftung vor. „Die kleinen Organisationen haben schließlich keinen so großen Unterstützerkreis“, erklärte sie.

Brotkorb-Vorstandsmitglied Gabriele Karp freute sich über die finanzielle Unterstützung. Dies sei auch eine Anerkennung und Akzeptanz für die Arbeit des Teams, sagte sie. Die Spende der BBBank ist zweckgebunden und muss für die Anschaffung des Fahrzeuges eingesetzt werden. „Dafür haben wir genau ein Jahr Zeit“, erklärte Karp.

Weitere Sponsoren gesucht

Das neue vollelektrische Kühlfahrzeug soll das Projekt Nachhaltig bei der Nachhaltigkeit unterstützen. Der Opel E-Vivaro Cargo L hat eine Reichweite von 300 Kilometern für umweltfreundliche Fahrten. Mit der Auslieferung sei allerdings erst im ersten Quartal 2021 zu rechnen, sagte Wehse. Noch fehlen dem Brotkorb-Vorstand 10.000 Euro, um den Komplettpreis in Höhe von rund 70.000 Euro zu finanzieren. Die Suche nach Sponsoren geht also weiter.

Von Heike Baake