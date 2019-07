Seelze

Die Mitarbeiter des Netzbetreibers Avacon strampeln sich ganz schön ab. In diesem Fall auch sehr gern, denn anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Unternehmens geht es derzeit zwei Wochen lang, genauer gesagt in zehn Tagesetappen à 100 Kilometer, durch das komplette Netzgebiet. Das reicht von der Nordsee über die Mittelgebirge bis zum Brocken, wo der Endpunkt der „Avacon on Tour“ sein wird.

Jeder Mitarbeiter ist eingeladen, während seiner Arbeitszeit daran teilzunehmen, was sich die Auszubildenden aus Laatzen/ Rethen nicht zweimal sagen ließen. Die fünf angehenden Elektroniker für Betriebstechnik kämpften sich am Mittwoch im Rahmen der achten Etappe auf staubigen Schotterpisten den Kanal entlang, während sie die Waldabschnitte besonders genossen.

Zwischenstopp mit Musik und Wissenswertem

Beim Zwischenstopp in Seelzes Restaurant Flügels wurde die komplette Fahrradgruppe ordentlich verwöhnt. Avacon-Vorstand Stephan Tenge begrüßte die Sportler bei ihrer Ankunft. Anschließend sang Seelzes Schlagertalent Isabel Krämer ihren aktuellen Sommerhit „Baila para mi“, was die Radler nicht auf den Stühlen hielt.

Seelze hat mehr Geburten als Todesfälle

„Herzlich willkommen in Seelze“, begrüßte auch Bürgermeister Detlef Schallhorn die Aktiven zusammen mit ihren engagierten Tourbetreuern. Er nutzte die Gelegenheit für Werbung in eigener Sache: „ Seelze ist die einzige Stadt in der Region Hannover, die im vergangenen Jahr mehr Geburten als Sterbefälle verzeichnen konnte. Falls sie also Lust haben umzuziehen, kommen sie doch in die Stadt zwischen Leine und Kanal, die auch für Fahrradfahrer ausgezeichnete Bedingungen bietet“, so Schallhorn.

Avacon-Mitarbeiter fahren gern Rad

Während es für die Azubis aus Rethen die erste Tour war, zählt Sven Brinkmann aus Salzgitter-Lebenstedt zu den erfahrenen Teilnehmern. Der 35-jährige Wirtschaftsingenieur fährt auch in seiner Freizeit gern Rad, weil das einen prima Ausgleich zu seiner Tätigkeit als Sachbearbeiter Sekundärtechnik Umspannwerke bietet.

Wie verbindend und ausgleichend die Wirkung von sportlichem Einsatz sein kann, weiß Seelzes erfolgreicher Boxer Arthur Mattheis, der nach seiner aktiven Zeit auch als Trainer zahlreiche Erfolge vorweisen kann. Er wird, ebenso wie Krämer, in seiner Arbeit mit Jugendlichen von Avacon finanziell unterstützt und schilderte in bewegenden Worten seinen Weg nach Seelze. Avacon-Sprecher Frank Glaubitz moderierte die Talkrunde ebenso kenntnisreich wie interessant und hatte für flüssige und feste Wegzehrung gesorgt. Nach der rund einstündigen, kurzweiligen Erholungspause verabschiedete Tenge die Truppe, die den letzten Tagesabschnitt vor sich hatte: „Ich wünsche euch eine gute und unfallfreie Fahrt zur traditionsreichen Bergwerksstadt Barsinghausen und sage ,Glück auf!‘.“

Von Patricia Chadde