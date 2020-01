Seelze

Autoknacker haben in der Nacht zu Dienstag von einem an der Straße Am Kirchfeld 37 in Velber von einem Mercedes der A-Klasse den Mercedesstern mit elektronischem Abstandswarner entwendet, berichtet die Polizei. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte an der Adolf-Wissel-Straße 15 einen weiteren Mercedes aufgebrochen. Aus dem Wagen bauten die Täter das Multifunktionslenkrad aus. Außerdem stahlen sie zwei auf dem Sitz liegende Lederjacken. Den Gesamtwert des Diebesgutes schätzen die Ermittler auf circa 2500 Euro. Die Polizei Seelze hofft auf Zeugen und nimmt unter der Rufnummer (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner