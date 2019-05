Harenberg

Autoknacker haben in der Nacht zu Mittwoch einen BMW der Fünfer-Reihe aufgebrochen und aus dem Wagen Elektronikgeräte im Wert von circa 5000 Euro entwendet, teilt die Polizei mit. Der Wagen war an der Straße Böhmsche Wiesen in Harenberg in Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner