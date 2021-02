Letter

Autoknacker haben zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, versucht, in einen grünen Renault Clio zu gelangen, berichtet die Polizei. Die Unbekannten wollten die Heckklappe des an der Ebertstraße in der Nähe des Bahnhofs Letter geparkten Wagens mit einem Schraubendreher aufhebeln. Allerdings brach das Werkzeug ab und blieb im Rahmen der Klappe stecken.

Den Schaden an dem Renault schätzen die Ermittler auf circa 500 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen und nimmt unter Telefon (0 51 37) 82 70 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner