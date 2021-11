Seelze

Reue zeigte sie nicht – stattdessen den Mittelfinger: Eine Autofahrerin touchierte am Donnerstagabend in Seelze eine E-Scooter-Fahrerin und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Erneut ist es am Einkaufszentrum an der Hannoverschen Straße in Seelze zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin hat dort am Donnerstag um 19.10 Uhr bei der Ausfahrt ein Stoppschild übersehen und dabei eine 26-jährige E-Scooter-Fahrerin angefahren, die auf dem kombinierten Fuß-Radweg unterwegs war.

Leichte Verletzungen und Schaden am Scooter

Die junge Frau erlitt dabei eine leichte Verletzung am Unterschenkel. Zudem entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden am E-Scooter. Die Unfallverursacherin – die Polizei schätzt ihr Alter auf etwa 70 Jahre – entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Zusammenstoß zu kümmern.

Wie ein Sprecher der Polizei Seelze mitteilt, soll die Unfallverursacherin der Verletzten beim Verlassen der Unfallstelle sogar noch den Mittelfinger gezeigt haben. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die sich unter Telefon (05137) 8270 melden.

Von Sandra Remmer