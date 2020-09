Gümmer

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Mittwoch gegen 15.15 Uhr ein Autofahrer auf der Bundesstraße 441 in Höhe Gümmerwald leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Verursacher, ein 44-jähriger Hannoveraner, mit seinem Transporter auf der B 441 aus Richtung Wunstorf kommend in Richtung Hannover unterwegs. In Höhe Gümmerwald kam er aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen nach links ab und stieß seitlich gegen den Wagen eines 21-jährigen Wunstorfers. Aufgrund des Aufpralls geriet der Wunstorfer ebenfalls in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem hinter dem Unfallverursacher fahrenden Auto eines 52-jährigen Seelzers zusammen. Danach gelang es allen Fahrern, ihre Wagen zum Stehen zu bringen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 21-Jährige leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Höhe des Schadens an den Fahrzeugen ist noch unklar. Auch der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn und das Fahren in den Gegenverkehr durch den Verursacher ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Allerdings leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 44-Jährigen ein. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Von Thomas Tschörner