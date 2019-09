Gümmer/Seelze

Eigentlich sollten auf dem Fußballplatz des TuS Gümmer nur Sportler ihre Runden drehen. Zwischen Sonnabend, 17 Uhr, und Sonntag, 7.50 Uhr, haben allerdings unbekannte Autofahrer den sogenannten B-Platz als Rennstrecke missbraucht und dabei beschädigt. Wie die Polizei Seelze mitteilte, wurde der Rasensprenger überfahren und zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass beim Überfahren des Rasensprengers auch das Auto beschädigt wurde. Möglicherweise stellen Zeugen einen Wagen mit entsprechenden Kratzern in ihrer Umgebung fest.

Unfallauto beschädigt

Stark beschädigt wurde auch ein Pkw, der nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag an einem Blumenfeld an der Garbsener Landstraße abgestellt worden war. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte Scheiben, Lack und mehrere Autoteile mutwillige beschädigt und zerstört. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

In beiden Fällen bittet die Polizei Seelze Zeugen, sich unter Telefon (05137) 827115 zu melden.

Von Linda Tonn