Letter

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Letter einen sogenannten Doppelstabmattenzaun beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner der Elisabeth-Frucht-Straße gegen 22.50 Uhr einen lauten Knall gehört. Beim Herausschauen aus dem Fenster stellten sie fest, dass in Höhe der Einmündung Wilhelm-Henze-Straße offensichtlich ein Zaun durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden war. „In diesem Moment konnten sie noch einen dunklen Wagen, vermutlich einen BMW sehen, der sich von der Unfallstelle entfernte“, sagte eine Sprecherin des Kommissariats Seelze.

An dem Zaun entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Deshalb sind die Ermittler überzeugt, dass das verursachende Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Seelze finden Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner