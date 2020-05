Letter

Vermutlich beim Rangieren auf dem Parkstreifen hat ein Autofahrer zwischen vergangenem Montag und Freitag einen Maschendrahtzaun beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Unfallflucht ereignete sich an der Straße Weißer Brink in Höhe der Hausnummer 3. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit etwa 500 Euro an. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die sich unter Telefon (05137) 8270 melden.

Von Sandra Remmer