Die Ursache für den schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 441 in Gümmer steht jetzt fest: Ein 85-Jähriger, der mit seinem Golf in Richtung Wunstorf unterwegs war, hatte am Sonntag gegen 13.50 Uhr krankheitsbedingt das Bewusstsein verloren und geriet so mit seinem Wagen in den Gegenverkehr.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte nach den bisherigen Erkenntnissen der Golf zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden BMW 320i eines 27-jährigen Fahrers. Dann prallte der Golf frontal gegen einen hinter dem BMW fahrenden Audi A4 Avant, der ebenfalls von einem 27-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Unfall wurden insgesamt sieben Personen verletzt, eine davon schwer. Der 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen. In dem BMW wurden sowohl der Fahrer als auch seine 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt. In dem Audi wurde ein 44-jähriger Mitfahrer schwer verletzt, die anderen drei Insassen des Wagens zogen sich ebenfalls Verletzungen zu. Insgesamt mussten sechs Unfallbeteiligte in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei kalkuliert den Schaden auf etwa 6000 Euro, wobei der Golf und der Audi als Totalschaden eingestuft werden. Die B 441 wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen 13.50 und 17.30 Uhr gesperrt, teilt die Polizei weiter mit.

Von Thomas Tschörner