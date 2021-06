Letter

Die Sportgemeinschaft Letter 05 erweitert ab Donnerstag, 1. Juli, ihr Angebot. Unter Leitung des Trainers Stefan Weigang soll dann auch Ausdauersport mit Lauftraining, Radfahren, Triathlon und Inlineskaten ermöglicht werden. „Wir suchen Sportlerinnen und Sportler, gern auch bestehende Gruppen, und natürlich Anfängerinnen und Anfänger, die das neue Sportangebot testen und künftig in der Gemeinschaft ausüben wollen“, sagt Pressewartin Jessika Zimmermann.

Triathlon für Freizeitsportler

Trainer Stefan Weigang, so informiert sie, würde sich viele neue Gesichter wünschen, um bald allen neuen Formierungen ein Angebot machen zu können. Er sei der Meinung, dass sich niemand vor der Bezeichnung Triathlon fürchten müsse, denn zunächst sei lediglich ein Training für einen Volkstriathlon vorgesehen. Eine Schwimmstrecke von 500 Meter, 20 Kilometer Radfahren und fünf bis sechs Kilometer Laufen, sei nach Ansicht des Trainers für Freizeitsportler gut zu schaffen.

Nach Bedarf und Absprache kann auch ein Sicherheitstraining für Inlineskater ermöglicht werden, so die Pressewartin. Wer sich für das neue Angebot interessiert, Fragen hat oder sich anmelden möchte, kann sich ab sofort unter Telefon (0179) 4190337 oder per E-Mail an stefan.weigang@t-online.de an den Trainer wenden.

Von Heike Baake