Letter

Der für Donnerstag, 3. Dezember, geplante Comedyabend mit dem Salon Herbert Royal im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) ist abgesagt. Karteninhaber können ihre erworbenen Eintrittskarten für den Auftritt des hannoverschen Sextetts unkompliziert zurückgeben.

Kein neuer Termin

„Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie muss die Veranstaltung leider entfallen“, sagt Gabriele Hartinger-Irek vom Kulturbüro Seelze als Kooperationspartner der ausrichtenden Kulturinitiative Seelze (KiS). Ursprünglich war der Auftritt des Salon Herbert Royal bereits für März geplant und Wochen zuvor restlos ausverkauft gewesen. Doch schon im Frühjahr war der Auftritt wegen der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen und daraufhin von der KiS in den Dezember verschoben worden.

Anzeige

Nach der erneuten Absage haben die Organisatoren angesichts der großen Planungsunsicherheit noch keinen konkreten Ersatztermin festgelegt. „Einen neuen Termin wird es zwar voraussichtlich im November 2021 geben“, stellt Hartinger-Irek in Aussicht. Bis dahin sei es aber sinnvoll, den Käufern von Tickets den Eintrittspreis für die bisher geplanten Auftritte zurückzuerstatten.

Hier werden die Karten erstattet

Eine Rückgabe der bereits gekauften Karten ist ab sofort bei Schreibwaren Petri&Waller möglich. Kartenkäufer, die ihre Karten im Internet auf der Plattform Eventim gekauft haben, können sich auch an das Kulturbüro Seelze unter Telefon (05137) 828284 oder per Mail an kulturbuero@stadt-seelze.de wenden.

Über den möglichen neuen Termin für den Auftritt des Salon Herbert Royal in Seelze und den Start des Kartenvorverkaufs werden die KiS und das städtische Kulturbüro rechtzeitig informieren.

Lesen Sie auch

Von Sandra Remmer