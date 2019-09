Letter

Bei einer Straßenkontrolle hat die Polizei Seelze am Mittwoch einen Radfahrer gestoppt, der auf einem gestohlenen Rad unterwegs war. Polizeiangaben zufolge ist er um 15.50 Uhr auf der Lange-Feld-Straße gestoppt worden. Bei der Überprüfung gab er an, dass er das Fahrrad, ein weißes Mountainbike der Marke Decathlon, ein paar Tage zuvor am Bahnhof Leinhausen gestohlen hatte.

Im weiteren Verlauf wurden die Wohnung und der Kellerraum des nun Beschuldigten durchsucht, woraufhin ein weiteres – offensichtlich entwendetes Fahrrad – gefunden wurde. Es handelt sich um ein Herrenrad der Marke Kettler in lila.

Bereits am Dienstag hatte die Polizei gegen 23.15 Uhr einen 35- jährigen Radfahrer in der Klöcknerstraße in Letter kontrolliert. Weil er keine plausiblen Angaben zu seinem Rad machen konnte wurde es sichergestellt. Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Mars mit einer grauen Gabel.

Die Polizei Seelze sucht die Eigentümer der gestohlenen Räder. Wer etwas weiß, kann sich unter Telefon (05137) 8270 melden.

