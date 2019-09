Archäologen finden Siedlungsreste aus der Eisenzeit

Gümmer

Vorgeschichtliche Siedlungsreste nebst einem Platz für die Eisenverhüttung haben Archäologen bislang auf einer sieben bis acht Hektar großen Fläche südlich der Osnabrücker Landstraße gefunden, auf der ein Investor 160 bis 180 Wohnungen bauen will. Auch eine Grabenanlage entdeckten die Wissenschaftler, deren Bedeutung angesichts der Siedlung jedoch mittlerweile als sekundär eingeschätzt wird.

Ein ehrenamtlicher Luftbildarchäologe gab bereits 2015 den Hinweis auf eine Grabenanlage (links als dunkler Winkel erkennbar). Quelle: Thomas Tschörner

Luftaufnahme liefert erste Anhaltspunkte

Bereits im Jahr 2015 hatte der ehrenamtliche Luftbildarchäologe Eckhard Heller eine mögliche Grabenanlage im Bereich des Forthwegs entdeckt, sagte der Bezirksarchäologe Friedrich-Wilhelm Wulf. Weil durch die Bodenbearbeitung mehr Nährstoffe für Pflanzen verfügbar waren, konnte der Grabenverlauf auf dem Foto als eine dunklere Linie relativ gut erkannt werden. „Wir wussten deshalb, dass auf dieser Fläche mit Funden zu rechnen ist“, sagte Wulf. Die Archäologen wurden schließlich offiziell hinzugezogen, weil auf dem Gelände Häuser gebaut werden sollen. Der Investor habe zunächst eine Firma mit geomagnetischen Messungen beauftragt, dann habe die archäologische Ausgrabungsfirma Arcontor Projekt GmbH aus Destedt, einem Ortsteil von Cremlingen, nähere Untersuchungen eingeleitet.

Archäologe Kai Gößner mit einigen bei der Ausgrabung gemachten Funden. Quelle: Thomas Tschörner

Graben wurde mit Römerlager in Verbindung gebracht

Grabenanlagen seien von der Jungsteinzeit bis in die jüngere Vergangenheit für landwirtschaftliche Zwecke sowie die Forstwirtschaft angelegt worden, es gebe aber auch Verteidigungs- und Wehranlagen. Der Verdacht kam schnell auf, dass es sich um eine Anlage der Römer handeln könnte – zumal in Wilkenburg seit 2015 ein Fund als römisches Marschlager interpretiert worden ist. „Je nach Gelände sind die römischen Legionäre 20 bis 25 Kilometer am Tag marschiert und haben dann ein Lager errichtet“, sagte Wulf. Doch in der vergangenen Woche sei die Römerlager-These verworfen worden. „Wir haben keinerlei römische Militärutensilien gefunden“, sagte Archäologe Kai Gößner von Arcontor. Normalerweise würden in römischen Militärlagern metallische Gegenstände gefunden: Mal seien es Münzen, Kleinteile wie Schwertbeschläge oder Schnallen sowie Waffenteile wie Lanzenspitzen. Zudem ließe sich die Anwesenheit von Römern durch Nägel der Sandalen nachweisen, die ebenfalls zu finden seien. In Gümmer sei von all dem nichts nachweisbar gewesen, dafür machten die Archäologen eine andere Entdeckung.

Gefunden wurden neben Pfeilspitzen aus Stein unter anderem auch Bleikugeln und Keramikscherben. Quelle: Thomas Tschörner

Siedlung der Eisenzeit ist die eigentliche Sensation

Auf dem Gelände wurden neben dem Graben auch diverse andere Verfärbungen entdeckt, die unter anderem als Löcher von Holzpfosten identifiziert wurden. „Es gab hier eine vor- und frühgeschichtliche Siedlung mit mehreren Gebäuden“, sagt Gößner. Vieles spreche für eine Siedlung aus der Eisenzeit zwischen 1000 bis 500 vor Christi Geburt. Die Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen. „Wir haben die volle Ausdehnung noch nicht erfasst.“ Es seien zwischen zwei und vier Höfen, auf denen wohl jeweils ein Großfamilienverband mit zehn bis zwölf Angehörigen gelebt hätte.

Die künftige Baufläche in Gümmer wird derzeit archäologisch untersucht. Quelle: Thomas Tschörner

Bewohner verhütteten auch Eisen

Gefunden wurde zudem ein Verhüttungsplatz, der etwas weiter nördlich in Richtung der Leine lag. „Die Bewohner wollten die Öfen nicht zwischen ihren Holzhäusern haben.“ Deshalb gewannen die Bewohner außerhalb ihrer Siedlung Eisen aus Raseneisenerz mit Hilfe von sogenannten Rennöfen. Eisen sei ein hochwertiges Gut gewesen. Reste seien nur in Form von Schlackenklumpen ausfindig gemacht worden. „Bislang haben wir keine Endprodukte finden können“, sagte Gößner. Dies sei wohl auf den Wert des Materials für die damaligen Bewohner zurückzuführen: Alles wurde verwertet, selbst Bruchstücke wurden entweder repariert oder zu neuen Gegenständen verarbeitet.

Entdeckung ist ein Glücksfall

Die Fundstelle der Siedlung liegt auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen vorhandener Wohnbebauung. Für Gößner ist dies ein Glücksfall. Er schließt nicht aus, dass möglicherweise weitere vorgeschichtliche Bauten längst wieder überbaut worden sind. Gute Lagen seien schon immer beliebt gewesen, sodass sich für bestimmte Gegenden in sonnigen Lagen mit Nähe zum Wasser auch immer Siedler interessiert hätten.

Graben stammt wohl aus der Forstwirtschaft

Der Graben ist nach Einschätzung der Archäologen eine neuzeitliche Konstruktion und wurde für einen Pflanzkamp genutzt, eine Art Baumschule. Dort wurden junge Bäume gezogen, die dann später zur Aufforstung genutzt wurden. Mit dem Spitzgraben wurden die kleinen Pflanzen vor dem Befraß durch Rotwild geschützt, erklärt Gößner.

In Gümmer sind bis zu 180 neue Wohnungen geplant

Auf dem etwa sieben bis acht Hektar großen Gelände südlich der Osnabrücker Landstraße zwischen Gümmerdamm und Alemanenstraße plant die Hanseatische Immobilien Treuhand den Bau von 160 bis 180 Wohnungen, sagte Hartmut Wenig, Leiter der Tiefbauabteilung der Gesellschaft. Vorgesehen sind überwiegend Doppel- und Reihenhäuser, aber auch einige Mehrfamilienhäuser mit bis zu drei Etagen. Auch über Häuser für betreutes Wohnen für Senioren werde nachgedacht. „Das ist aber alles noch in der Planung“, sagte Wenig. Einen Bebauungsplan gebe es noch nicht. Ganz abgeschlossen sind die Untersuchungen der Archäologen noch nicht, die deshalb unter Leitung von Daniela Kelm weiter auf dem Gelände graben werden.

Von Thomas Tschörner