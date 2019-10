Letter

Ein 50-jähriger Hannoveraner war am Montag gegen 16.15 Uhr mit seinem Tesla von einem Grundstück an der Straße Im Sande gefahren. Wie die Polizei mitteilte, löste sich dabei sein mitgeführter Autoanhänger und geriet in den Gegenverkehr. Schließlich stieß der Anhänger gegen eine 83-jährige Frau aus Letter, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Bei dem Sturz erlitt die Seniorin leichte Verletzungen an der Hand. Der Anhänger prallte anschließend noch gegen einen geparkten Nissan, der geringfügig an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Von Thomas Tschörner