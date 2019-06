Sollten Bund und Länder bis Ende diesen Jahres keine Einigung beim Thema Grundsteuer erzielen, droht die Abschaffung. Seelze würde so 8,2 Millionen Euro pro Jahr verlieren – rund 9,35 Prozent der Gesamteinnahmen. Mit einer Resolution will der Rat nun Bundesregierung und Länder in die Pflicht nehmen.