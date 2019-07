Letter

Eine Streife hat am Sonnabend gegen 7.20 Uhr in der Straße Koppelweg in Letter einen Autofahrer kontrolliert, der unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Nach Angaben der Polizei ergab eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung bei dem 24-Jährigen einen Wert von 0,62 Promille. Weil damit der Grenzwert von 0,5 P...