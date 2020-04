Pastor schreibt Andachten zum Mitnehmen

Seelze

Als Treffpunkt steht St. Martin in Seelze, wie auch alle anderen Gotteshäuser, Moscheen und Tempel, derzeit nicht zur Verfügung. Obwohl die meisten Menschen bestärkende Worte besonders gut gebrauchen könnten. Doch Seelsorger wie der Pastor von St. Martin, Ortwin Brand, entwickeln Alternativen. „Worte auf dem Weg“ heißen seine Andachten, die er aufgrund der aktuellen Umstände nicht auf der Kanzel spricht, sondern in gedruckter Form in einen Kasten vor die Kirche hängt. „Das fertige ich alle zwei Tage neu an, jeweils mit einer neuen Andacht und variierten Gebeten und Liedern“, erläutert Brand. Er hat bereits positives Echo erhalten.

Diakon Eismann malt Bibelverse

Auch Diakon Steffen Eismann, der vor allem die Senioreneinrichtungen der Stadt betreut, muss umdenken. Für ihn bleiben die Türen der Heime aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit noch verschlossen. Deshalb hat er sich zu Hause ein provisorisches Filmstudio eingerichtet und macht per Videoaufnahme deutlich, dass er weiterhin in Gedanken bei all den Menschen ist, die derzeit ihr Zimmer nicht verlassen sollen und auch keine Angehörigen persönlich treffen dürfen. „Das ist schon hart“, sagt Eismann, der deshalb täglich nach alternativen Formen des Dialogs sinnt.

„Ich hoffe, dass die Heimleitung meine Clips den Adressaten zugänglich macht“, sagt Eismann, der seine Filme an die jeweiligen Leitungen mailt. In Sachen seelisch-geistlicher Unterstützung ist er sogar unter die Plakatmaler gegangen. So entstanden großflächige Motive, beispielsweise mit dem Text „Gott spricht, ich will dich nicht verlassen, noch von Dir weichen (Jos. 1,6)“. Denn wer sich in der Bibel auskennt, weiß: Die aktuelle Lage ist keine einmalige Situation. Schon viele Generationen mussten sich mit der Gefährdung ihrer Existenz auseinandersetzen und entwickelten unterschiedliche Techniken, um sich seelisch wie körperlich zu retten.

Persönliche Ostergrüße sind geplant

„Gute Gedanken tun einfach gut“, weiß Eismann. Und in der aktuellen Situation seien sie umso wichtiger. „Derzeit überlegen wir, auf welchem Weg wir jedem einzelnen Seniorenheimbewohner persönliche Ostergrüße zukommen lassen können“, sagt er. Ein Team Ehrenamtlicher hat sich schon gefunden. „Es wird bereits eifrig gebastelt und geschrieben“, verrät der Diakon, der für weitere Anregungen und Unterstützung offen ist.

Andachten gibt es an mehreren Stellen

Das Faltblatt mit den jeweiligen Andachten und den Texten zur Karwoche und dem Osterfest gibt es im Schaukasten des Gemeindehauses St. Martin, an der Kirchhofsmauer vor der St.-Martins-Kirche (Haupteingang), am Eingang zum Kirchhof (Nebeneingang), am Haupteingang zum alten evangelischen Friedhof, Hannoversche Straße, sowie im Schaukasten der Kirchengemeinde St. Martin in Seelze-Süd, Am Markt, vor der DRK-Kindertagesstätte.

Von Patricia Chadde