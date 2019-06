Dedensen

Bei einer Kontrolle hat eine Streife am Sonntag gegen 4.55 Uhr an der Straße Am Schilfgraben in Dedensen einen blauen Seat Ibiza gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, stand der 20-jährige Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,12 Promille. Für die Entnahme einer Blutprobe sollte der Dedenser zur Wache gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 20-Jährigen. Der Fahrer muss sich nun außer einem Strafverfahren wegen Trunkenheit zusätzlich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Von Thomas Tschörner