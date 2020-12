Seelze/Harenberg

Alfred Harmes bleibt weitere sechs Jahre Ehrenbeamter. Das hat der Rat der Stadt Seelze einstimmig beschlossen. Der 1946 geborene Harenberger kümmert sich als Feld- und Forsthüter weiterhin um den Bereich Harenberg sowie den südlich des Stichkanals liegenden Teil von Letter.

Vielfältige Aufgaben im Naturschutz

Harmes war im Jahr 2014 erstmals für dieses Amt berufen worden. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem, die mit dem Betretensrecht der freien Landschaft verbundenen Ge- und Verbote zu überwachen. Dazu gehören unter anderem die Leinenpflicht für Hunde in Wildschongebieten sowie in der Brut- und Setzzeit und das Verbot, Feldwege mit Autos und Motorrädern zu befahren. Ein immer wieder auftauchendes Problem waren auch illegale Müllablagerungen in der Feldmark.

Harmes hat zur Sauberkeit beigetragen

Nach Einschätzung der Verwaltung bringt Harmes durch seine Ausbildung zum Jäger, die bereits diverse Schulungen im Umwelt- und Naturschutzrecht beinhaltet, durch seine langjährige Jagdausübung in dem Bereich sowie seine Tätigkeit für den Realverband die fachlichen und persönlichen Voraussetzung für seine ehrenamtliche Aufgabe mit. Zudem verfüge er über die entsprechenden Erfahrungen aus seiner letzten Amtsperiode. Insgesamt habe Harmes durch seine Tätigkeit in den vergangenen Jahren erheblich zur Sauberkeit in der Feldmark und Einhaltung der Bestimmungen des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) beigetragen.

Von Thomas Tschörner