Seelze

Ein Adventskonzert ist in diesem Jahr wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen unmöglich. Und dennoch wollen die beiden Musiker von Carry Me weihnachtliche Klänge zu den Seelzern bringen. Cindy Hornbostel-Schiller und ihr Ehemann Michelle Schiller packen Mikrofon, Anlage und Gitarre in ihr Auto ein und musizieren einfach vor der Haustür oder im Vorgarten. „Versammelt gerne die Nachbarn am Gartenzaun, wir und ihr können uns so platzieren, dass viele mit genügend Abstand ein wenig live Musik genießen können“, schreibt das Akustik-Duo auf seiner Facebook-Seite.

Schon zu Beginn der Pandemie im Frühjahr hatten sich die Musiker auf eine sogenannte Türtournee begeben. Für die Vorweihnachtszeit haben die Musiker sowohl besinnliche Advents- und Weihnachtslieder als auch rockigere Stücke im Gepäck. Bedingung für die Teilnahme ist nur, dass das Konzert auf einem Privatgrundstück stattfindet und dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Weitere Informationen gibt es unter www.tuerkonzert-hannover.de und nach einer E-Mail an info@carryme.de.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn