23 Sternsinger sind zum Jahresbeginn in Seelze unterwegs

Seelze

Zahlreiche Kinder aus allen Stadtteilen sind zu Beginn des neuen Jahres bei der Sternsingeraktion 2020 auf Seelzes Straßen unterwegs. „Während der beiden Vorbereitungstermine haben sie sich über das diesjährige Beispielland Libanon informiert und und mit der dortigen Problematik befasst“, sagt Janina Deichsel vom Betreuungsteam. Insgesamt 23 Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren werden von Donnerstag bis Sonnabend, 2. bis 4. Januar, wie in den vergangenen Jahren auch, den Segen in die Häuser bringen.

Unterstützung für Kinder in Kriegsgebieten

Die diesjährige Sternsingeraktion steht unter dem Motto „Frieden –im Libanon und weltweit“. „Die Sternsinger unterstützen dortige Projektpartner, die Schritte gehen, die zum Frieden führen und dazu beitragen, dass Kinder Frieden lernen“, berichtet Deichsel. Kindern, die ohne Schutz und Geborgenheit aufwachsen, fehlen elementare Voraussetzungen, um gut aufwachsen zu können. Besonders Kinder, die in Kriegsgebieten leben und unter den dortigen Umständen und den Folgen leiden, seien betroffen, erzählt die Mitarbeiterin des Seelzer Betreuungsteams.

Die Partner des Kindermissionswerkes helfen Kindern, traumatische Erfahrungen zu bewältigen, friedliche und stabile soziale Bindungen aufzubauen, die sich in der interkulturellen Friedenserziehung bestätigen. Sie bringen Kindern unterschiedlicher Herkunft, Traditionen und religiöse Überzeugungen nahe und helfen ihnen, einander mit Respekt und Toleranz zu begegnen.

Aussende-Gottesdienst im Dezember

Im Gottesdienst der katholischen Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit, Südstraße 9, werden die Sternsinger von Pfarrer Christoph Lindner am Sonntag, 29. Dezember, um 11 Uhr, ausgesendet, um den Segen in die Häuser zu bringen. Dabei bitten sie gleichzeitig um Spenden für Projekte im Libanon. Auch dem Rathaus und Bürgermeister Detlef Schallhorn werden die Sternsinger einen Besuch abstatten, dort werden sie am 2. Januar erwartet.

Als äußeres Zeichen ihres Besuches schreiben die Kinder, die als Heilige Drei Könige und als Sternträger verkleidet sind, die lateinische Formel „20*C+M+B+20“ an die Haustüren der Seelzer Familien. Die Buchstaben C, M und B stehen für Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus). Wer die Sternsinger einladen möchte, kann sich kurzfristig unter Telefon (05137) 822849 oder per E-Mail an info@kath-kirche-seelze.de anmelden.

Von Heike Baake