Seelze

Ein Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens Aha ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Seelze leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher wollte das Müllfahrzeug gegen 7.40 Uhr an der Wunstorfer Straße Ecke De-Haen-Straße überholen, teilte die Polizei in Seelze mit. Dabei berührte er mit seinem Transporter die Plattform, auf der der 48-jährige Aha-Mitarbeiter stand.

Aha-Mitarbeiter kann Sturz vermeiden

Der Mann rutschte deshalb von der Plattform, konnte sich aber noch festhalten und so einen Sturz vermeiden. Er wurde jedoch am rechten Bein verletzt. Teile des Müllfahrzeugs waren zudem verbogen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 500 Euro. Der Autofahrer flüchtete. Die Beamten vermuten, dass auch sein Fahrzeug beschädigt sein dürfte. Sie leiteten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ein.

Die Polizei in Seelze sucht nun weitere Zeugen. Sie melden sich in der Wache in Seelze unter Telefon (05137) 827115.

Von Gerko Naumann