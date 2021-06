Velber

Besucher des Kul-Turms haben an zwei Wochenenden im Juni die Gelegenheit, besondere Instrumente kennenzulernen: Der in Mali, Westafrika, geborene und aufgewachsene Musiker Leo Keita stellt sie an den Sonnabenden, 19. und 26. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie an den Sonntagen, 20. und 27. Juni, jeweils von 11 bis 17 Uhr, vor.

Keitas Instrumente sind aus der Kalebasse, einer trockenen und harten Kürbisfrucht, hergestellt. „Der Kürbis gehört zu den ältesten Kulturpflanzen weltweit und ist in vielen Kulturen seit Urzeiten bekannt“, sagt Bernd Ellerbrock, Vorsitzender des Förderkreises Schöneres Velber. Er gedeihe vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten und diene als Resonanzkörper vieler Musikinstrumente.

Musiker auch in Schulen und Kindergärten aktiv

Der in Harenberg lebende Musiker Keita besitzt und beherrscht eine Vielzahl von diesen Instrumenten. Sie tragen Namen wie Kora, Balafon, Imzad, Kamalegoni, Shekere oder N’dengue. Auch eine Wassertrommel wird er mit nach Velber bringen.

Die traditionellen Rhythmen seiner Kindheit beeinflussen bis heute Keitas Musik. „Bei seinen Kompositionen holt sich der Musiker, Komponist und Sänger seine Inspirationen von Mandingo-Rhythmen, Jazz und Sahel-Blues“, sagt Veranstalter Ellerbrock. Keita ist neben seiner Arbeit als Musiker auch als Musikpädagoge in Schulen, Kindergärten und anderen Organisatoren aktiv.

Die Organisatoren der Veranstaltung weisen darauf hin, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich ist. Das Einhalten der Mindestabstände ermöglicht nur maximal acht Personen einen gleichzeitigen Besuch des Kul-Turms. Der Eintritt ist frei.

Von Heike Baake