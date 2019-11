Mehrzweckhalle verwandelt sich in Adventsmarkt

Harenberg

Der DRK-Ortsverein läutet die Adventszeit ein und lädt für Sonnabend, 30. November, von 15 Uhr an zu einem kleinen Adventsmarkt in die Mehrzweckhalle, Harenberger Meile 12, ein. Die Besucher können sich auf ein buntes Programm für Groß und Klein freuen.

Musikalische Begleitung durch Grundschule und Musikschule

Die zweite Klasse der Grundschule sowie ein Ensemble der Musikschule Seelze werden die Veranstaltung musikalisch begleiten. Ein großes Angebot an Kuchen, Torten und Weihnachtsgebäck verwöhnt die Gäste während der Kaffeetafel.

Attraktive Verkaufsstände durch Hobbykünstler

Die Organisatoren haben auch an die kleinsten Besucher gedacht und bieten neben Spielmöglichkeiten auch einen Mal- und Basteltisch an. Hobbykünstler stellen an verschiedenen Verkaufsständen Schmuck, Seifen, Honigprodukte und kreative Geschenkideen aus.

Von Heike Baake