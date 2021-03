Letter

Rund vier Stunden waren die Feuerwehren aus Seelze und Letter am Donnerstagmittag mit den Löscharbeiten in eine Aktenvernichtungsfirma im Gewerbegebiet in Letter-Süd beschäftigt. Eine Absauganlage war dort in dem an der Alfred-Nobel-Straße ansässigen Unternehmen in Brand geraten. Als Ursache dafür gibt Feuerwehrsprecher Jens Köhler komprimierten Papierstaub an, der sich im oberen Teil der Anlage angesammelt hatte.

Einsatz dauert bin in den Nachmittag

Nachdem die Feuerwehrleute Wasser und Schaum in die Anlage gepumpt hatten, musste das verfestigte Papierstaubgemisch per Handarbeit aus der Anlage entfernt und verbleibende Glutreste mussten gelöscht werden. Laut Feuerwehrsprecher Köhler sei der Schacht durch den Brand hochgradig verklebt gewesen. „Es war unglaublich schwierig, das verbrannte Papier zu lösen. Den Schacht mussten wir deshalb seitlich mit einem Winkelschleifer aufschneiden.“ Wie Köhler weiter mitteilt, forderte die Feuerwehr wegen des hohen Bedarfs an Atemluftflaschen zusätzlich den Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Ronnenberg an, der die leeren Flaschen sogleich vor Ort wieder auffüllen konnte. Aufgrund der mühsamen Arbeit dauerte der Einsatz bis in den Nachmittag hinein. Um 16.40 Uhr konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Von Sandra Remmer und Curd Blumenthal