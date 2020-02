Wandergruppe trifft sich in Seelze am Kanal

Seelze

Das Küken des Hochwald-Bundes heißt Sigrid und ist erst 76 Jahre alt. „Wandern hält jung“, beweist die fröhliche Truppe, die sich an Seelzes Kanal zusammenfindet. Schließlich ist Mittwoch – und das bedeutet ein geselliges Treffen, jedenfalls alle zwei Wochen. „Wir sind kein eingetragener Verein“, erläutert Karl-Heinz Förster. Wie seine Mitstreiter Reinhold und Herbert zählt er schon 95 Lenze. „Unser Bund wurde 1905 von Lehrern in Hannover gegründet“, plaudert Dietmar Morawek aus der abwechslungsreichen Geschichte der munteren Truppe. Er habe 20 Berufe gehabt, Lehrer sei auch darunter gewesen, ergänzt der fröhliche Herr aus Hannovers Zooviertel.

Nach der Devise „Gewandert wird bei jedem Wetter“ treffen sich die Wandervögel, seit sie denken können. Von den üblichen Zehn-Kilometer-Touren sind sie allerdings abgerückt. Inzwischen sind es eher Spaziergänge, die sie in den Herrenhäuser Gärten, in der Eilenriede oder am Benther Berg unternehmen.

„Wir haben früher auch ganz tolle Mehrtagesfahrten gemacht“, erinnert sich Manfred Witt (76) aus Letter. Ausflüge nach Bad Bevensen und zum Kahlen Asten im Sauerland sind im Gedächtnis geblieben, ebenso wie Touren durch den Harz oder nach Bad Salzuflen. „Warum willst du denn deinen Nachnamen hier nicht verraten?“, interessiert sich Förster für die Eigenheit seines Sitznachbarn Günter. „Das mindert meine Chancen beim Tanztee. Wer weiß, was passiert, wenn die Damen erfahren, wie alt ich wirklich bin“, gibt der 91-Jährige bereitwillig Auskunft. Das können seine Wanderfreunde natürlich verstehen. Deshalb gehen sie zum gemütlichen Teil über – heute spazieren sie zum Mittagsbüfett des Seelzer Restaurants Hafenblick und genießen den Blick auf Boote und Kanal.

Von Patricia Chadde