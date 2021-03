Letter

Es ist ein Dienstagnachmittag, als das Telefon von Erika Nalenz in Letter klingelt. Ihr Neffe bittet sie, im Briefkasten nachzusehen, ob sie ihren Impftermin per Post erhalten hat. Die 82-Jährige, die in ihrer Wohnung einen Rolator nutzt, muss dazu aus der zweiten Etage nach unten gehen und viele Treppenstufen überwinden. „Die gehe ich rückwärts und halte mich am Geländer fest“, sagt sie. Dreimal sei sie dabei auch schon auf der letzten Stufe gefallen – am 2. Februar geht alles gut. Doch die Post, die sie bekommt, ist alles andere als erfreulich.

Denn im Briefkasten liegt zwar der lang ersehnte Brief der Impfzentrale, beim Öffnen stellt die Seniorin allerdings fest, dass der Termin im Impfzentrum am selben Tag ist – und seit einer Stunde verstrichen. Das sorgt bei ihr für erhebliche Aufregung. „Ich habe so gezittert“, sagt sie. „Wie können die das so kurzfristig abschicken?“

Auch Neffe Björn Nalenz fehlt dafür das Verständnis. Er hatte sich nicht nur für seine Tante, sondern auch für seinen Schwiegervater um einen Impftermin bemüht – beide Senioren erhielten die Post für eine am selben Tag festgelegte Uhrzeit. Während der Schwiegervater es zeitlich noch schaffte, war es für die Tante zu spät. Dem Poststempel zufolge war die Einladung der Impfzentrale erst einen Tag vorher abgesandt worden.

228 Anrufe bei Hotline

Seit Jahren unterstützt Björn Nalenz seine Tante und steht ihr bei allen administrativen Arbeiten helfend zur Seite. „Ich bin der einzige Verwandte, der in ihrer Nähe wohnt“, sagt er. Deshalb habe er sich auch um die Beschaffung des Impftermins gekümmert. Ein mühevoller Weg, wie er berichtet, der von überlastetem Internet, 228 Anrufen bei der Impfhotline bis schließlich zur Kassenärztlichen Vereinigung führte. Dort, so sagt Nalenz, habe er es geschafft, seine Tante und seinen Schwiegervater auf eine Warteliste setzen zu lassen.

Hoffnung liegt auf Hausarzt

Nachdem die kurzfristigen Termine zugestellt wurden, nahm Björn Nalenz sofort Kontakt zur Impfzentrale auf. So einen Fall, so erfuhr er, hätten sie dort noch nie gehabt, eine Vorlaufzeit sei immer gewährleistet. Der zweite Impftermin seiner Tante, so erklärte man ihm, müsse nun intern erst storniert werden, bevor ein neuer vergeben werden könne. Nalenz machte seinen Ärger Luft, indem er an das Ministerium für Soziales Gesundheit und Gleichstellung schrieb. Dort reagierte man allerdings erst auf seine zweite Mail und das auch nur mit einer Entschuldigung.

Bis heute hat Erika Nalenz keinen neuen Impftermin erhalten. „Mittlerweile ist meine Tante sich sicher, dass sie im April, wenn die Hausärzte impfen, dort hingehen möchte“, sagt der Neffe. Das sei weniger anstrengend und aufregend.

Von Heike Baake