Seelze

Erst-, Zweit-, oder Boosterimpfung – das Angebot im Seelzer Rathaus wurde am Sonnabend sehr gut angenommen. Insgesamt 807 Personen im Alter ab 30 Jahre nutzen die Gelegenheit und ließen sich mit dem Vakzin Moderna impfen. Neben zehn Ärzten waren jeweils 20 Helfer aus den Bereichen Stadtverwaltung und Feuerwehr im Einsatz.

„Wir haben das im Vorfeld schnell organisiert, alle Hausärzte engagieren sich, alles läuft partnerschaftlich und unbürokratisch“, sagte Stefan Oltsch, Abteilungsleiter Soziale Dienste der Stadt Seelze. Das Rathaus sei für die Umsetzung der Impfaktion von den Räumlichkeiten her sehr gut geeignet, versicherte er. Für den Impfsonnabend wurden zahlreiche Büros umgeräumt und in Arztpraxen, Notfallraum und Verpflegungsstation für Helferinnen und Helfer umgerüstet.

Online-Terminvergabe kommt gut an

Nicht zu übersehen waren bereits die Hinweisschilder zu den Parkplätzen auf dem Rathausvorplatz. Die ankommenden Autofahrer wurden durch Mitglieder der Feuerwehr eingewiesen und gleich zu Beginn des Einbahnstraßensystems im Außenbereich von einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung in Empfang genommen.

Der erste Kontakt zu einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung findet im Außenbereich statt. Quelle: Heike Baake

Der Almhorster Alexander Wanner hatte sich erst einen Tag vorher über das Internet angemeldet. „Ich finde es fabelhaft, vor allem, dass es durch die Online-Terminvergabe gar keine Wartezeit gibt“, lobte er. Wanner war zur Boosterimpfung gekommen und wurde von seiner Ehefrau Gudrun begleitet. Auch Rolf Zikowsky aus Seelze nutzte die Möglichkeit, sich vor Ort impfen zu lassen. „Ich hatte zweimal den Impfstoff Astrazeneca auf dem Messegelände in Hannover und bekomme heute hier Moderna“, erklärte er. Geimpft wurde er durch den Mediziner Armin Günther. Der sei, so berichtete er, eigentlich schon im Ruhestand, aber als ehemaliger Mitarbeiter der Gemeinschaftspraxis in der Hannoverschen Straße habe er sich gern bereiterklärt mitzuhelfen.

Der Almhorster Alexander Wanner muss vor der Impfung erst noch seine Formulare ausfüllen und unterschreiben. Quelle: Heike Baake

Weitere Impfaktionen am Wochenende

Zum Impfen konnten aber nicht nur diejenigen erscheinen, die sich vorab ein Ticket gebucht hatten, auch spontane Besuche waren möglich. „Wir haben im Vorfeld auch Kindergärten, Feuerwehren und Kollegen aus umliegenden Rathäusern über die Impfmöglichkeit informiert“, berichtete Seelzes erster Stadtrat Steffen Klingenberg. Dass die Seelzer Impfaktion gut ankomme, hätten auch die zahlreichen Nachfragen nach dem Konzept aus anderen Kommunen gezeigt. Parallel zum Impfzentrum hatte auch die Kreuzapotheke ganztägig geöffnet und bot den Service einer Impfdigitalisierung an.

Info: Auch an den nächsten beiden Sonnabenden, 11. und 18. Dezember, wird im Seelzer Rathaus von 10 bis 18 Uhr geimpft. Bürgerinnen und Bürger im Alter ab 30 Jahre können auch dann dort wieder eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung erhalten. Die Termintickets sind auch zu diesen Terminen online buchbar. Darüber hinaus hat die Stadt Seelze seit 17. November ein Impfzentrum am Lampehof in Letter eröffnet. Dort impfen Fachkräfte der Region Hannover von montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr ohne Termin.

Von Heike Baake