St. Martin: Mehr als 80 Besucher kommen zum Open-Air-Gottesdienst

Wenn die Corona-Krise etwas Positives hervorbringt, dann ist der erste Open-Air-Gottesdienst im Pfarrgarten von St. Martin ein Teil davon. Mehr als 80 Besucher waren am Vormittag des Himmelfahrtstages in den Garten gekommen und erlebten dort ein ganz besondere Andacht – mit viel Abstand, aber auch ergreifenden Momenten. Viele waren nur zufällig an der Kirche vorbeigekommen und nutzten die Gelegenheit für einen spontanen Stopp.

Die Gemeinde war ins Freie ausgewichen, weil aktuell Gottesdienste in der Kirche nur mit wenigen Gläubigen und unter strengen Auflagen möglich wären. Im großen Kirchgarten konnten auf den großzügig verteilten Stühlen mit jeweils anderthalb Metern Abstand mehr Menschen zusammenkommen. Die in voller Blüte stehende Kastanie und der farblich passend dazu geschmückte mobile Altar taten ihr Übriges für die besondere Atmosphäre.

„Es war traumhaft und hat mich tief bewegt“, sagte Organist Christoph Slaby am Ende des Gottesdienstes. Zu der Stimmung hatte er mit seinem E-Piano beigetragen – mit Orgel- und Klavierklängen. Singen darf wegen der Corona-Auflagen nur der Pastor. Für seine Begleitung erntete Slaby zum Abschluss viel Applaus – fast wie bei einem Konzert.

Unter der schattigen Kastanie gestalten Ortwin Brand (rechts) und Christoph Slaby den Open-Air-Gottesdienst. Quelle: Sandra Remmer

Verzicht aufs Mitsingen fällt schwer

„Es ist toll, wie jemand wie Christoph Slaby sein Instrument beherrscht“, sagte Pastor Ortwin Brand. Erfreut über die große Resonanz des Gottesdienstes nahm er am Ausgang viel Dank und Lob entgegen.

Auf die Frage, wie ihm denn der erste Freiluftgottesdienst gefallen habe, sagte der Seelzer Horst Henze: „Gut. So etwas sollte es viel öfter bei schönem Wetter geben, einfach ganz spontan.“ Für eine mögliche Wiederholung hat er einen Wunsch: „Vielleicht darf man ja wenigstens mitsummen, wenn Singen schon nicht erlaubt ist“.

Tatsächlich wurde beim Klang des Pianos offensichtlich, wie schwer es der Gemeinde fiel, nicht selbst mitzusingen. Und so waren neben Pastor Brands Stimme vereinzelt ein paar summende Töne zu hören – und die Mimik verriet, dass in den Köpfen der Gottesdienstbesucher noch viel mehr passierte. Brand versprach, bei der Landeskirche noch einmal nachzufragen, ob sich die Regelung nicht lockern ließe.

Nicht nur viele ältere Seelzer, auch eine junge Familie hatte an diesem Feiertag den Weg in den Pfarrgarten gefunden. „Das ist eine gute Idee“, sagten Sina und Magnus Wennig, die mit ihren Söhnen Julius und Linus in den Garten gekommen waren.

Sina und Magnus Wennig besuchen den Gottesdienst mit ihren Söhnen Julius und Linus (auf dem Arm). Quelle: Sandra Remmer

Wiederholung zu Pfingsten geplant

Für alle Gottesdienstbesucher, denen die Premiere ebenso gut gefallen hat, hatte Brand am Ende noch eine frohe Botschaft: „Bei gutem Wetter werden wir unseren Gottesdienst zu Pfingsten auch nach draußen in den Garten verlegen.“

Von Sandra Remmer