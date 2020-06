Lohnde

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstag gegen 13.10 Uhr beobachtet, wie ein Ford in der Calenberger Straße in Lohnde gegen einen geparkten Ford Fiesta fuhr und anschließend flüchtete. Weil der Zeuge sich das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte der Verursacher, ein 69-jähriger Neustädter, schnell ermittelt werden. Das berichtet die Polizei. Den Schaden am Fahrzeug des Verursachers schätzen die Ermittler auf rund 800 Euro, an dem Fiesta auf circa 1200 Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein.

Von Thomas Tschörner