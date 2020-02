Seelze

Eine 62-jährige Autofahrerin ist am Freitag beim Verlassen des Parkplatzes am E-Center an der Hannoverschen Straße mit einem Radfahrer zusammengestoßen und hat ihn leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um 11.20 Uhr. Der Radfahrer war auf dem Radweg in Richtung Letter unterwegs. Die Autofahrerin missachtete seine Vorfahrt als sie den Parkplatz in Richtung Seelze verlassen wollte.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. An Auto und Fahrrad entstanden leichte Schäden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von Linda Tonn