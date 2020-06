41-Jährige fährt seit drei Jahren mit ungültigem Führerschein

Seelze

Bei einer Kontrolle ist der Polizei Seelze am Montagabend eine Frau aufgefallen, die seit mindestens drei Jahren mit einem ungültigen Führerschein unterwegs ist. Angaben zufolge hatten die Beamten sie gegen 20.30 Uhr in der Straße Am Steingraben gestoppt. Das Dokument war in Peru ausgestellt und abgelaufen. Gegen die 41-jährige Wunstorferin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Linda Tonn