Seelze

Eine Polizeistreife hat den Fahrer eines E-Scooters gestoppt, weil er unter Drogen und ohne einen gültigen Versicherungsschutz fuhr. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Heimstättenstraße angehalten. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet. Dem E-Scooter-Fahrer drohen ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro.

Von Linda Tonn