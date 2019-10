Letter

Einen fest verschraubten Safe, Geld und Wertmarken haben Unbekannte gestohlen, die zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr, ins Schwimmbad Qualle an der Ludwig-Jahn-Straße in Letter eingebrochen sind. Polizeiangaben zufolge rissen sie den Safe aus der Wand und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Die Polizei Seelze bittet Zeugen, sich unter Telefon (05137) 827115 zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn