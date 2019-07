Seelze

Der am Donnerstag vor einer Woche bei einem Verkehrsunfall auf der K 251 lebensgefährlich verletzte VW-Fahrer ist am Donnerstagmittag in einer Klinik gestorben, teilt die Polizei mit. Der 23-Jährige war am 27. Juni gegen 11.20 Uhr auf der Dorfstraße aus Döteberg kommend in Richtung Hannover unterwegs und aus bislang unbekannter Ursache frontal gegen einen Tanklastzug gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Der VW rutschte an dem Lastzug, dessen Zugmaschine stark beschädigt wurde, vorbei und blieb senkrecht stehen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf 100.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei sucht weiter Zeugen, die sich unter Telefon (0511) 1091888 melden können.

Von Thomas Tschörner