Seelze

Ein 20-jähriger Hannoveraner hat in der Nacht zu Sonntag gegen einen an der Goltermannstraße in Seelze abgestellten VW Passat geschlagen, teilt die Polizei mit. Dabei zerbrach eine Rückleuchte des Wagens. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Der 33-jährige Fahrzeughalter aus Seelze beobachtete den Täter und rief die Polizei. Anschließend machte er sich selbst auf die Suche nach dem Verursacher und wurde fündig. Die Polizei stellte die Personalien des Hannoveraners fest und leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Von Thomas Tschörner