19-Jähriger trifft einen Mann mit einer Plastikflasche am Kopf

Letter

Am späten Dienstagnachmittag ist es an einer Bushaltestelle in Letter zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen, bei der ein 19-Jähriger einen anderen Mann mit einer Plastikflasche gegen den Kopf geschlagen hat. Wie die Polizei Seelze mitteilte, war der 19-Jährige gegen 17.30 Uhr mit dem jungen Mann und einer 26-jährigen Frau an der Bushaltestelle an der Ecke Lange-Feld-Straße/Ebertstraße in Streit geraten.

Im Laufe der Diskussion schlug er dem 19-Jährigen mit einer halb vollen Plastikflasche gegen den Kopf. Zudem beleidigte er die Frau. Ein Anlass für diese Handlungen gab es Polizeiangaben zufolge nicht.

Die vier eintreffenden Polizeibeamten wurden ebenfalls mit Beschimpfungen und Beleidigungen empfangen. Die Polizei nahm den Mann für die weitere Befragungen mit ins Polizeikommissariat. Sie hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn