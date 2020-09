Seelze

Tanja Barlas-Young, die Inhaberin von Siggi’s Augenoptik, ist zufrieden. An diesem Sonnabend konnte sie auch am Nachmittag einige Kunden begrüßen, die auf der Suche nach einer neuen Brille waren. Normalerweise schließt sie ihren Laden schon um 13 Uhr, am langen Sonnabend, den die Händlergemeinschaft HGS gemeinsam mit der Stadt Seelze organisiert hatte, war ihr Geschäft länger geöffnet. Weil der Obentrautmarkt in diesem Jahr ausfallen muss, hatte die HGS überlegt, was alternativ und trotz Corona-Einschränkungen möglich ist, um den Seelzern und den Betrieben ein wenig Abwechslung zu bieten.

Im Außenbereich von Siggi’s Augenoptik hatte sich Mitarbeiter Rick Humke mit einem Glücksrad aufgestellt und begeisterte damit besonders die kleinen Besucher. Für 50 Cent und einer schwungvollen Drehung konnten sie einen der kleinen Gewinne bekommen – und gleichzeitig noch etwas Gutes tun, denn die Einnahmen wurden dem Kinderhospiz Löwenherz in Syke gespendet. Dafür hatte sich auch Friseurmeister Timo Fuchs nebenan entschieden. Er verkaufte vor seinem Salon Erfrischungsgetränke für den guten Zweck.

Anzeige

Modehändler rechnet mit mehr Kunden

Nadeem Kausar vom Damenmodegeschäft Modelino war allerdings nicht so zufrieden wie Augenoptikermeisterin Barlas-Young. Er hatte mit mehr Zuspruch gerechnet. Vielleicht, so vermutete er, seien doch durch die Corona-Pandemie weniger Kunden gekommen.

Weitere NP+ Artikel

Adil (links) und Nadeem Kausar vom Damenmodegeschäft Modelino haben mit mehr Zulauf gerechnet. Quelle: Heike Baake

Für die Besucher des langen Sonnabends gab es neben den verlängerten Öffnungszeiten zahlreicher Geschäfte zudem ein kleines Programm mit Stelzenläufern, Mitgliedern der Zeitreise und Musik von Ensembles der Musikschule, etwa den Saxophonixen oder dem Irish Music Ensemble. Zudem stellte der Verein Historischer Maschinen Seelze seine Oldtimer aus.

Die Saxophonixen sorgen für gute Unterhaltung. Quelle: Heike Baake

Während um die Mittagszeit eher weniger Besucher kamen, füllte sich der Platz vor dem Alten Krug in den Nachmittagsstunden dann doch.

Lange Schlangen für Schmalzkuchen

Dort hatte Katja Stieg ihren Verkaufswagen mit frischen Schmalzkuchen aufgebaut – schnell bildeten sich dort lange Schlangen. Mit ihrem Wagen ist Stieg eigentlich von April bis Dezember unterwegs, doch bedingt durch die Corona-Pandemie wurde er seit Monaten nicht mehr bewegt. „Das war heute morgen für mich ein sehr emotionaler Moment“, sagte sie. Sie wäre froh, wenn sich bis zum Ende der Pandemie solche Möglichkeiten wiederholen würden.

Vor Stiegs Schmalzkuchenwagen bildete sich immer wieder eine lange Schlange. Quelle: Heike Baake

In unmittelbarer Nähe von Stiegs Schmalzkuchenwagen hatte die Firma Lichtklang eine Bühne aufgebaut, wo DJ Jörg Heimberg für musikalische Unterhaltung sorgte. HGS-Sprecher Frank Schaper gab dort den diesjährigen Gewinner der Gewinnaktion Seelzer Vereine bekannt. Ausgelost wurde der Freundeskreis der Stadtbibliothek Seelze, er bekommt einen Zuschuss in Höhe von 134 Euro. „Es ist eine Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit“, sagte Schaper.

Zur Galerie Harlekine, Oldtimer, Musik und Schmalzkuchen – große und kleine Besucher genießen den langen Sonnabend. Besonders die Aktionen Glücksrad, Dosenwerfen und Glitzertattoos lassen Kinderaugen leuchten.

Auch Helga und Gisbert Fuchs hatten Grund zur Freude, denn beim diesjährigen Stadtradeln lagen sie mit mehr als 1000 Kilometer auf dem ersten Platz und wurden vom Klimaschutzmanager Michael Röhrdanz mit einer Urkunde bedacht.

Mit dabei war auch der Seelzer Brotkorb, der die Veranstaltung nutzte, um sich zu präsentieren. Das Team bot gefüllte Einkaufstaschen, Marmelade und Jubiläumstassen zum Verkauf an. „Mit den Einnahmen werden wir dringend benötigte Hygieneartikel finanzieren“, sagte Mitarbeiter Oliver Wehse. Gut besucht waren auch das Dosenwerfen, der Waffelstand und der Stand mit den Glitzer-Tattoos vor der Adler- und der Kreuzapotheke.

Umfrage: Was hat Sie heute in die Innenstadt gelockt?

Sebastian und Katrin Manthey mit Sohn Jonas aus Seelze-Süd: „Wir finden es hier ganz schön, aber die Schmalzkuchen sind der Hauptgrund warum wir gekommen sind.“ Quelle: Heike Baake

Meryem Tayar aus Dedensen: „Es gibt hier so viele schöne Dinge, die den Kindern Spaß machen.“ Quelle: Heike Baake

Stefanie Hoffmann aus Seelze: „Ich arbeite als Kauffrau im Einzelhandel und finde es gut, dass ich heute selbst noch einkaufen gehen kann.“ Quelle: Heike Baake

Von Heike Baake