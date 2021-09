Letter

Eine aufmerksame Zeugin hat am Freitagabend um 18.20 Uhr die Polizei in Seelze alarmiert, weil sie auf einem Kundenparkplatz an der Stöckener Straße einen Rollerfahrer beobachtet hat, der offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,88 Promille. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, hatte der 57-jährige Seelzer zudem auch noch weitere Drogen konsumiert. Der Seelzer musste die Beamten anschließend zur Blutentnahme auf das Revier begleiten. Die Polizei leitete außerdem ein Strafverfahren ein. rem

Von Sandra Remmer