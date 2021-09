Seelze

Mehr an eine Galerie als an einen öffentlichen Platz hat der Rathausplatz am Montagmittag erinnert. Grund dafür waren zahlreiche bunte Kreidezeichnungen, aufgebracht von den Grundschülerinnen und Grundschülern der Regenbogenschule. „Kinderrechte jetzt!“ – so lautete das Motto des Weltkindertags von Unicef in diesem Jahr, an dem die Regenbogenschüler sich erneut beteiligt haben. Kinder auf der ganzen Welt waren dazu aufgerufen, mit bunten Kreidebildern Straßen und Plätze zu erobern und sich so für die Interessen und Rechte der Kinder einzusetzen.

Grundschüler setzen sich für Kinderrechte ein

„Der Regenbogen und die Farben Grün und Blau symbolisieren für die Kinder zum Beispiel die Themen Klimawandel und Umwelt“, sagt Schulsozialarbeiter Bekir Bulut. Auch der Planet Erde, Kinder, die sich an den Händen halten und der Schriftzug „Kein Zaun kann Freiheit aufhalten“ waren unter den Kreidezeichnungen auf dem Rathausplatz zu finden.

Die Grundschüler geben ihren Ideen mit Kreidezeichnungen Ausdruck. Quelle: Sandra Remmer

Stimme der Kinder soll Gehör bekommen

Die Kinderrechte, die den Mädchen und Jungen wichtig sind, haben sie zuvor im Unterricht und in der regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenz erarbeitet. Während der erste Jahrgang auf dem Schulgelände geblieben ist, haben die Jahrgänge zwei bis vier ihre Ergebnisse dann klassenweise vor dem Rathaus vorgetragen und dazu auch Seelzes stellvertretenden Bürgermeister Wilfried Nickel (SPD) aus Lohnde eingeladen.

„Kinder haben ein Recht auf ein gewaltfreies Elternhaus, auf eine moderne Schule und Bildung und darauf zu lernen“, sagte zum Beispiel Nora (8) aus der Klasse 3c. Klassenkameradin Asya (8) möchte, das die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden, dass Kinder eine Stimme bekommen, die auch gehört wird und dass Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Auch, dass sie in der Schule keine Maske mehr tragen müssen, war ein Wunsch der Kinder, der mehrfach vorgetragen wurde.

Von Sandra Remmer