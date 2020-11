Seelze

Zigaretten, Alkohol und Drogen sind künftig auf allen Spielplätzen in Seelze tabu. Die Stadt hat die alten Verhaltensregeln überarbeitet, die vorschreiben, was auf den Plätzen erlaubt ist und was nicht. Neu ist auch, dass diese Regeln nicht nur für die 44 Spiel- und 14 Bolzplätze gelten, sondern auch für den Skaterplatz am Fährweg in Lohnde und die Mehrgenerationenplätze im Bürgerpark, am Sonreyweg in Letter und den Fitness-Parcours an der Amsterdamer Gracht in Seelze-Süd.

Laut der neuen Ordnung sind Zigaretten auf den Spielplätzen ebenso verboten wie E-Zigaretten und Shishas. Zudem dürfen die Nutzer der Spielplätze Drogen und Alkohol weder mitbringen noch konsumieren.

Anträge von CDU und SPD

Dass ein Rauchverbot in die Satzung aufgenommen wird, geht auf Anträge der CDU-Fraktion im Rat und der SPD-Ortsratsfraktion in Letter zurück. Diese hatte sich in einem Antrag aus dem November 2019 für ein generelles Rauchverbot auf den Spielplätzen in Letter ausgesprochen. Die Kippen verschmutzen die Anlage, außerdem bestünde die Gefahr, dass Kleinkinder sie in den Mund nähmen.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt hatte den Vorschlag im Juli aufgegriffen und geraten, das Rauchverbot auf alle Spielplätze im Stadtgebiet auszuweiten. Dafür muss die Satzung geändert werden. Sie ist seit dem 12. Mai 2006 in Kraft und gilt einheitlich für alle Spiel- und Bolzplätze in der Stadt. Verboten wurde darin bislang nur „das Mitführen von Hieb- und Stoßwaffen“, „das Mitführen von Hunden und Katzen“ oder „das Entzünden von offenem Feuer“. Rauchen wurde mit keinem Wort erwähnt.

Kippen im Sandkasten: So wie hier an der Pestalozzistraße in Letter sind viele Spielplätze durch Raucher verschmutzt. Quelle: Linda Tonn

Land gibt Empfehlungen

Das Nichtraucherschutzgesetz des Landes Niedersachsen aus dem Jahr 2007 verbietet landesweit das Rauchen in Schulen oder Kitas, gibt den Gemeinden für Spielplätze allerdings nur eine Empfehlung: „Die Gemeinden sind für den Schutz der Benutzerinnen und Benutzer von öffentlichen Spielplätzen vor Passivrauchen und vor den Gefahren verantwortlich, die von beim Rauchen entstehenden Abfällen ausgehen“, heißt es darin.

Das Land Schleswig-Holstein hatte im Februar 2020 ein landesweites Rauchverbot für Spielplätze beschlossen. Auch die Städte Hannover und Hamburg haben sich auf dieses Verbot geeinigt.

Schilder werden angepasst

Um auf die neuen Regeln hinzuweisen, passt die Stadtverwaltung auch nach und nach die Beschilderung der Spielplätze an. Einfach verständliche Piktogramme machen auf die Verbote aufmerksam. Neu ist auch, dass das Nutzeralter und die Nutzungszeiten aufgenommen werden. Laut der neuformulierten Satzung dürfen nur Kinder und Jugendliche unter 15 Jahre die Spielplätze im Stadtgebiet nutzen. Bei Bolzplätzen und Bolzwiesen ist die Nutzung auf Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr beschränkt.

„Erwachsene dürfen sich auf den Plätzen nur zur Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen aufhalten“, geht aus der Satzung hervor. Davon ausgenommen seien allerdings die Mehrgenerationenspielplätze, Skaterplätze und der Fitness-Parcours. In der Regel sind die Spielplätze täglich zwischen 7 und 20 Uhr geöffnet.

Wer gegen die Spielplatzordnung verstößt, kann von Polizei oder Ordnungsamt mit einem Bußgeld belegt werden. Inwieweit öffentliche Spielplätze und die Vorschriften überwacht werden und in welcher Höhe Bußgelder verhängt werden, ist nicht pauschal geregelt.

Von Linda Tonn