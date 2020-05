Harenberg

Vermutlich aufgrund einer Unebenheit hat eine 35-jährige Radfahrerin am Donnerstag um 19.55 Uhr auf dem Radweg entlang der Harenberger Meile das Gleichgewicht verloren und ist gestürzt, berichtet die Polizei. Dabei zog sich die Frau Verletzungen an Kopf und Schulter zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Sandra Remmer