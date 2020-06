Letter/Lohnde

Eine 42-jährige Seelzerin ist am Sonnabend in der Klöcknerstraße gegen 0.35 Uhr mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass die Radlerin unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest zeigte 2,12 Promille an. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Einen Alkoholgehalt von 2,81 Promille hatte ein Seelzer, der am Sonntag um 12 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Bremweg in Lohnde unterwegs war – auch er stürzte. Dabei zog sich der Mann Verletzungen im Gesicht zu. Er kam zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus.

Von Sandra Remmer